Oggi a Monticelli si terranno i funerali dell’ex magistrato Alfonso Palumbo

Verranno celebrati questo pomeriggio i funerali del magistrato Alfonso Palumbo, molto conosciuto in città, apprezzato e stimato legale deceduto ieri mattina nella sua abitazione a Monticelli. Alfonso Palumbo aveva compiuto 83 anni lo scorso 16 maggio. Aveva una gran voglia di vivere, ma il suo fisico nelle ultime settimane si era indebolito a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo. Palumbo per anni ha esercitato l presso il Tribunale di Ascoli, dove ha ricoperto anche l’incarico di Presidente della sezione penale. Magistrato illuminato di ampia cultura, non solo giuridica, la cui rilevante attività è stata costantemente caratterizzata anche da tanto buon senso, equilibrio ed estrema obiettività. La cerimonia oggi alle 16 nella chiesa di San Simone e Giuda a Monticelli. Alla moglie, ai figli Tommaso e Roberto, alla nuora Cristina e ai parenti tutti, giungano le condoglianze del Carlino.