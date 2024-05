Oggi c’è ’Bimbinbici’: ciclopasseggiata al parco ’Daniela Calise’

La città di Grottammare, comune ciclabile, aderisce anche quest’anno alla manifestazione della Fiab Italia Bimbinbici. Oggi è prevista una ciclopasseggiata da piazza Kursaal al parco ciclistico ’Daniela Calise’. La partecipazione è aperta a tutti. Partenza ore 10.30. All’arrivo (ore 11.15 circa) sarà offerta una merenda ecosostenibile. L’iniziativa è stata veicolata anche alle scuole, per promuovere lo specifico progetto ’Bike to School’. Nell’invito ad utilizzare la bicicletta nella settimana di Bimbinbici, anche la proposta di documentarla e inviare testimonianze fotografiche all’indirizzo di posta elettronica ambiente@comune.grottammare.ap.it. Con i suoi 12 km di percorsi ciclabili urbani, di cui 8 km circa in rete (cioè collegate ad altre piste ciclabili o ciclopedonali) e quasi 4 km di corsie ciclabili (cioè a raso in carreggiata senza delimitazione fisica), Grottammare è uno dei pochi comuni marchigiani a rientrare in questo speciale elenco certificato. Ai percorsi urbani, si aggiungerà presto quello lungo gli argini del torrente Tesino, che collegherà per 36 km la costa all’entroterra. I lavori, al momento sono fermi in attesa delle autorizzazioni richieste alle Ferrovie dello Stato per passare sotto il ponte.