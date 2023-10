Oggi c’è ’Esplorando Monteprandone’: passeggiata sulle orme di San Giacomo

Oggi pomeriggio l’iniziativa Esplorando Monteprandone - Passeggiata sulle orme di San Giacomo della Marca. Il programma prevede alle ore 15,30 il ritrovo dei partecipanti nel piazzale Monsognor Eugenio Massi antistante il Santuario di San Giacomo della Marca, dove si svolgerà la prima visita. A seguire la visita al borgo medioevale di Monteprandone per conoscere al meglio le ricchezze storiche, culturali e architettoniche con guida turistica gratuita. Per partecipare occorre prenotarsi inviando un messaggio al numero di cellulare 3939365509. Sarà garantito il servizio di interpretariato della lingua italiana dei segni. L’ iniziativa è inserita nel progetto Percorsi culturali piceni-dieci storie da raccontare ed è organizzata dall’ Unione Sportiva Acli Marche Aps e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno in collaborazione con l’Amministratore Comunale di Monteprandone.