Oggi cineforum a Castorano

Un pomeriggio speciale tra musica, colori e tradizioni a Castorano con il cineforum che si terrà oggi. L’appuntamento è alle ore 17 nel teatrino parrocchiale, Via Roma, a Castorano e l’ingresso all’evento è gratuito. "Un’occasione – dichiarano gli organizzatori – per lasciarsi emozionare dalla storia di Miguel e della sua avventura nel mondo dei ricordi. Un film Disney Pixar che incanta grandi e piccoli. L’evento è parte del progetto Benessere in Comune, promosso da 3sicc APS e realizzato con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, in collaborazione con il Comune di Castorano, US Acli Marche APS e la Parrocchia di Santa Maria della Visitazione.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 351 5506059.