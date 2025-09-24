Oggi il consiglio, da sciogliere il nodo Pignotti

Si preannuncia acceso il Consiglio comunale di San Benedetto del Tronto in programma oggi pomeriggio. L’assise, convocata per le 17, si aprirà con la convalida alla carica di consigliere di Valerio Pignotti, subentrato a Stefano Muzi nominato assessore al sociale. Proprio su questo passaggio si gioca la tenuta della seduta. Il segretario generale Stefano Zanieri richiama l’articolo 64 del Testo unico per gli enti locali, che consentirebbe a Pignotti di entrare subito in emiciclo garantendo numero legale immediato. Una posizione che la minoranza non condivide: secondo l’opposizione, la surroga deve essere votata e quindi il nuovo consigliere potrebbe prendere posto solo dopo l’appello e le interrogazioni.

Ieri la Conferenza dei capigruppo ha deciso l’accorpamento di diversi punti, fissando tempi ridotti per gli interventi. Nel dettaglio, saranno discussi insieme i punti 11 e 12: ratifiche di variazioni al bilancio di previsione 2025/2027, rispettivamente per i servizi legati all’infanzia e adolescenza e per interventi nei lavori pubblici, sociale (ATS 21) e provveditorato-economato. Stesso destino per i punti 13, 14 e 15, che riguardano il riconoscimento di debiti fuori bilancio per sentenze esecutive (Tar Marche e Corte di Cassazione) e per i lavori di somma urgenza dopo gli eventi meteorologici in via Carnia/Valle del Forno. Accorpati anche i punti 16 e 17, relativi all’approvazione del rendiconto consolidato 2024 dell’Istituzione ’Vivaldi’ e allo schema di bilancio consolidato 2024 del gruppo Comune di San Benedetto. Infine, saranno trattati congiuntamente i punti 18 e 19, entrambi variazioni al bilancio di previsione 2025/2027: il primo con l’applicazione di quote del risultato di amministrazione, il secondo a favore di diversi servizi comunali. Sul tavolo anche il punto 21, che prevede la modifica della composizione della Commissione consiliare di indagine istituita lo scorso agosto.