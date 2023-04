Oggi il convegno ’Piceno e cuore 2’

‘Piceno e cuore 2’ è il titolo del convegno organizzato dal dipartimento cardiologico funzionale della Ast di Ascoli, in programma oggi, dalle 9, al teatro Concordia a San Benedetto. Le malattie cardiovascolari risultano la prima causa di morte nel mondo occidentale e la loro prevalenza, unita alla loro mobilità, rappresenta una sfida costante per il sistema sanitario dei Paesi. "Si tratta di un evento di rilevanza nazionale con relatori da ogni regione – commenta Roberto Grinta, commissario dell’Ast di Ascoli – che evidenzierà che un approccio moderno alle cure non può prescindere dalla gestione integrata e dalla creazione di un networking dedicato". La gestione di pazienti ‘cardiologici complessi’ rappresenta ad oggi un modello di lavoro integrato tra specialisti dove lo scambio di informazioni e il coordinamento delle varie figure coinvolte è fondamentale per ottimizzare i risultati terapeutici e utilizzare in modo razionale le risorse disponibili. Il convegno prevede una specifica focalizzazione sulle patologie acute e croniche, che necessitano di percorsi ben delineati in modo da garantire la migliore cura per il paziente. "Obiettivo dell’evento è quello di affrontare i vari argomenti trattati in modo integrato e multidisciplinare" dichiara Vito Maurizio Parato, direttore dell’unità operativa di cardiologia riabilitativa della Ast di Ascoli e responsabile scientifico dell’evento.

l. c.