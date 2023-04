Oggi il ricordo del maestro Luigi Sabatini

Avrebbe compiuto 100 anni, proprio oggi, il maestro Luigi Sabatini che, dopo la fine delle due Guerre Mondiali, ebbe il merito di far ripartire l’attività della banda di Acquasanta, che è stata proprio a lui intitolata. E, per celebrare tale ricorrenza, visto che quest’anno ricorre anche il 150esimo anniversario del complesso bandistico della cittadina termale, oggi pomeriggio alle 18 andrà in scena un lungo concerto all’auditorium di Acquasanta. Il sodalizio tra la famiglia Sabatini e la banda era iniziato con il padre Giovanni, poi toccò proprio a Luigi dal 1946 al 1997. Successivamente, la bacchetta passò al figlio Mauro, attuale direttore. Sotto la guida del maestro Luigi Sabatini, nel 1974, in collaborazione con gli alpini di Acquasanta, si diede vita anche alla Fanfara delle Marche, che dall’ora rappresenta ancora la Regione ai raduni nazionali in tutta Italia. Al clarinetto ci sarà il figlio Mauro Sabatini, al sax alto il nipote Francesco Sabatini, al sax tenore il figlio Edoardo Sabatini, al basso tuba il nipote Matteo Luigi Sabatini, al pianoforte il figlio Giuseppe Massimo Sabatini, alla tastiera Marina Frulio, ai piatti Pietro Petrelli, alla cassa Erika Possemato e al rullante Alessandro Raimondi.