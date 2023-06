Oggi in città i primi attori della serie tv ’Mare Fuori’

Arrivano oggi, ad Ascoli, i primi attori di ‘Mare Fuori’, la serie televisiva record di ascolti prodotta da Rai Fiction e Picomedia. In giornata sono infatti attesi tre dei sei protagonisti della fiction per i quali è prevista la presenza in città, ovvero Pino, impersonato da Artem Tkachuk, Milos, interpretato da Antonio D’Aquino, e Carmela da Giovanna Sannino. Domani arriveranno gli altri tre, Ciro interpretato da Giacomo Giorgio, Pirucchio impersonato da Nicolò Galasso, e Micciarella da Giuseppe Pirozzi, oltre ad autori e produzione. L’evento che li vedrà partecipi, promosso dal Comune con il sostegno di Fondazione Marche Cultura e con l’organizzazione del circolo ‘Cultural-mente insieme’ di Francesca Filauri e di Ascoli Musei, è in programma domani. E’ articolato in tre momenti aperti al pubblico: finissage della mostra ‘Tra luci e ombre. Tracce di vita dal carcere’, alle 11.30, al Forte Malatesta, con visita condotta da Stefano Papetti e, a seguire, incontro moderato da Francesca Filauri.

E ancora, alle 15.30, in piazza del Popolo, incontro con gli attori e gli autori della fiction, mentre alle 18, il teatro Ventidio Basso, ospiterà il convegno ‘La vita fuori. Lo sguardo oltre l’errore’ (l’ingresso è su prenotazione da fare in biglietteria in piazza del Popolo o online su vivaticket). "Sarà un bellissimo evento a chiusura della mostra sul carcere allestita al Forte – dice Francesca Filauri –, il cui scopo è proprio quello di trasmettere il messaggio su cui l’esposizione stessa ha puntato: della forza propositiva, del superamento, della seconda possibilità". "Siamo lieti che il finassage della mostra coincida con un evento di tale importanza – continuano Cristina Peroni e Cristiano Massari tra i curatori dell’esposizione –. L’esposizione ha riscosso un grande successo registrando più di 4.000 visitatori".

Lorenza Cappelli