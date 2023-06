Oggi intanto nuovo asfalto alle fermate bus

Oggi prenderanno ufficialmente avvio i lavori previsti in viale De Gasperi che riguarderà anche la zona di fermata delle linee urbane ed extraurbane degli autobus. Qui si procederà con un intervento di bitumatura che inizialmente era stato previsto per il mese di aprile. L’amministrazione ha deciso di posticiparlo per attendere la ine dell’anno scolastico e delle lezioni al fine di arrecare il minor disagio possibile per i cittadini e i tanti studenti che quotidianamente sono soliti usufruire del servizio di trasporto per raggiungere le scuole e tornare poi a casa all’uscita. I lavori andranno avanti al massimo per una settimana. Per favorire l’intervento sarà introdotto il divieto di sosta, con rimozione coatta su ambo i lati di via Alighieri e viale De Gasperi. La viabilità sarà garantita con parziale restringimento della carreggiata stradale e possibili rallentamenti dovuti alle condizioni del traffico. Seguirà la realizzazione della segnaletica orizzontale nei primi giorni di luglio.