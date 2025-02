Oggi la grande festa: si parte dalla sede

Una grande festa, alla quale è invitata tutta la città, quella organizzata per oggi dalla Croce Verde ascolana in occasione del trentesimo anniversario dalla sua fondazione. Un evento, appunto, che segna tre decenni di attività, dedizione e servizio alla comunità. Per l’occasione, è in programma una mattinata di appuntamenti che coinvolgerà tutti i cittadini, testimoniando il costante impegno dei volontari e dei soccorritori nel garantire supporto sanitario e assistenza in situazioni di emergenza.

La mattinata si aprirà alle dieci, con l’incontro nella sede della Croce Verde e l’avvio della sfilata dei volontari e dei mezzi di soccorso per le principali vie della città. Alle 11.30, poi, verrà celebrata la messa nella chiesa di Santa Maria Goretti: un momento di riflessione e preghiera per ringraziare per gli anni di servizio. Alle 12.30, infine, ci sarà la benedizione dei mezzi di soccorso, simbolo dell’impegno quotidiano dei volontari che operano ininterrottamente per garantire sicurezza e assistenza.

"La Croce Verde invita tutta la cittadinanza a partecipare a questi momenti di festa – spiega il presidente Maurizio Ramazzotti – e a rendere omaggio a un’organizzazione che, dal 1995, lavora per il bene della comunità".