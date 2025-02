Oggi ’La strategia della paura’

Oggi alle 11, presso la sala consiliare di Grottammare, si terrà un incontro imperdibile con il professor Angelo Ventrone, docente di storia contemporanea all’Università di Macerata, in occasione della presentazione del suo ultimo libro ’La Strategia della Paura’. L’opera affronta il tema dell’eversione e dello stragismo nell’Italia del Novecento, offrendo un’analisi approfondita su come la paura sia stata utilizzata come strumento politico e sociale in un periodo della storia italiana. Organizzato dall’associazione Altro Orizzonte, con la collaborazione dell’Associazione Lido degli Aranci Pro Loco Aps Grottammare, l’evento si annuncia come un’importante occasione di riflessione e confronto su tematiche storiche ancora attuali. Angelo Ventrone guiderà il pubblico attraverso un viaggio storico tra fatti e interpretazioni, offrendo spunti di riflessione sul ruolo della paura . Ingresso è libero.