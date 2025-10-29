Oggi l’addio a Mattia Martoni. Si indaga per omicidio stradale

Si svolgono stamani alle 10,30 nella chiesa di Sant’Egidio a Castignano i funerali di Mattia Martoni, il 17enne morto in un incidente stradale avvenuto sabato mattina a Rotella, dove il ragazzo si stava recando per andare a fare visita ai nonni, che lì risiedono. In lutto due comunità, quella dei due comuni dell’hinterland ascolano, ma anche il capoluogo dove Mattia frequentava l’Istituto Agrario Celso Ulpiani. I compagni di classe sabato hanno appeso due drappi all’esterno del cancello principale per ricordare il giovanissimo amico, pianto anche dalla Polisportiva Castignanese dove giocava a calcio a cinque; proprio la sera prima del tragico incidente aveva partecipato ad una partita vinta dalla sua squadra, realizzando anche una rete.

La salma è stata restituita ieri pomeriggio ai familiari, distrutti per la gravissima perdita. La Procura ha rilasciato il nulla osta alla sepoltura dopo che il medico legale dell’Ast di Ascoli Massimo Senati ha effettuato la ricognizione cadaverica, presente un consulente medico nominato dall’avvocato Massimo Angeletti, che assiste i familiari di Mattia. Non ha nominato nessun perito, invece, l’avvocata Saveria Tarquini che difende il 63enne di Rotella che era alla guida del camioncino contro il quale si è scontrato frontalmente Mattia Martoni che era in sella alla sua moto. L’uomo è stato iscritto al registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio stradale.

Dopo il sinistro i carabinieri hanno effettuato i rilievi sentendo anche due persone che quella mattina stavano passeggiando a bordo strada. Insieme al camionista hanno prestato i primi soccorsi al povero ragazzo, deceduto nonostante i tentativi di salvargli la vita, lungamente messi in atto dai sanitari del 118.

Peppe Ercoli