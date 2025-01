Oggi l’addio a Paradisi. Funerale in forma privata, poi c’è il lutto cittadino. Comunanza si raccoglie

Lutto cittadino, oggi, a Comunanza. Lo ha stabilito il sindaco del borgo montano, Domenico Sacconi, in quanto proprio in giornata si svolgeranno i funerali di Renzo Paradisi, il 75enne picchiato selvaggiamente dal 42enne Claudio Funari lo scorso 23 dicembre e morto cinque giorni dopo a causa delle lesioni riportate. Le esequie, però, saranno in forma rigorosamente privata e verranno celebrate nella chiesetta dell’ospedale Mazzoni, ad Ascoli. Poi la salma verrà tumulata al cimitero di Amandola, paese nativo dell’anziano. Interpretando il profondo sconvolgimento e il dolore che hanno colpito l’intera comunità di Comunanza per la tragica scomparsa di Renzo Paradisi, dunque, l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino. "La cittadinanza si unirà al lutto cittadino attraverso segni di rispetto e compostezza – si legge nel manifesto diffuso dal Comune – Le bandiere sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta per tutta la giornata". Ancora sotto choc il sindaco Sacconi, che conosceva bene la vittima. "Con questo gesto relativo al lutto cittadino, vogliamo dunque testimoniare il cordoglio collettivo della cittadinanza e la solidarietà e vicinanza dell’intera comunità alla famiglia Paradisi, irrimediabilmente colpita da questa tragedia – commenta il primo cittadino di Comunanza –. Tutti insieme, nel silenzio e nel raccoglimento che il lutto cittadino ci chiede, avvieremo le nostre riflessioni e nel ricordo, saluteremo il nostro concittadino Renzo".

Una lunga giornata di dolore, dunque, quella di oggi. Il paese non riesce ancora a farsene una ragione, perché quanto accaduto dal 23 dicembre ad oggi ha dell’incredibile. Claudio Funari, infatti, è un imprenditore molto noto sul territorio e chi lo conosce lo descrive come una persona molto tranquilla, che in precedenza non aveva mai dato segnali di squilibrio o di violenza. Invece, quella sera, è accaduto l’irrimediabile. L’aggressore, tra l’altro, ha picchiato anche la moglie di Paradisi, Maria Antonietta Giacomazzi, causando anche a lei conseguenze molto gravi, seppur la donna non sia in pericolo di vita. La signora è ancora ricoverata all’ospedale Mazzoni. La famiglia del 75enne è comprensibilmente sconvolta, così come tutta Comunanza, dove Paradisi era conosciuto e stimato.

Matteo Porfiri