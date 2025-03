Oggi l’addio a Tobias Daniel Alvarez Lockmann. Era morto davanti allo studio del medico

Nella mattina di oggi alle ore 11,30, dopo una breve cerimonia funebre, nel cimitero di Ripatransone sarà tumulata la salma di Tobias Daniel Alvarez Lockmann, cittadino italo-argentino di 45 anni, che risiedeva con la famiglia a Ripa, trovato morto nella sua auto lunedì 24 febbraio, davanti allo studio del suo medico di base a Grottammare. Sulla salma è stata eseguita l’autopsia i cui risultati saranno resi noti fra tre mesi, ma il decesso potrebbe essere collegato alle patologie di cui l’uomo era affetto. Da alcuni mesi aveva scoperto di essere malato ed aveva rinunciato alla chemio terapia. Il feretro doveva essere cremato nel cimitero di San Benedetto, ma la Magistratura ha disposto che dovrà rimanere a disposizione per i prossimi tre mesi, per cui durante questo periodo resterà nel cimitero di Ripa. La famiglia si è affidata alla ditta Tarcisio onoranze funebri per tutte le pratiche richieste dal caso.