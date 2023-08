Oggi l’addio all’assicuratore Luigi Pavoni

Verranno celebrati domani mattina alle ore 11.30 nella chiesa di Sant’Agostino, i funerali di Luigi Pavoni noto assicuratore scomparso ieri. Luigi, conosciuto e apprezzato da tutti, era sempre disponibile e cordiale e si prodigava per assistere i suoi assicurati. Aveva l’ufficio assicurativo in via Urbino, oggi gestito dal figlio Remo, viveva in viale Marcello Federici a Campo Parignano e aveva perso solo pochi mesi fa l’amata moglie. Una perdita che lo aveva particolarmente afflitto. Dopo la cerimonia funebre la salma proseguirà per il cimitero di Ascoli.