Oggi l’addio all’ex farmacista Fabrizio Sebastiani

Verranno celebrati questa mattina alle ore 10 nella Cattedrale di Sant’Emidio, i funerali dell’ex farmacista Fabrizio Sebastiani tragicamente scomparso nella notte tra sabato e domenica di Carnevale. Fabrizio, 54 anni, era reduce da una festa con alcuni amici, ma ad una certa ora avrebbe confidato di voler andar via perché non si sentiva bene. Lo hanno ritrovato all’alba alcuni passanti accasciato a terra in via Tornasacco, a due passi da Piazza Arringo, privo di vita. Molto conosciuto in città per essere stato titolare assieme al fratello Angelo Paolo, della storica Farmacia Sebastiani di Piazza Roma ereditata dal padre Mauro, Fabrizio sfilava come Speziale nel corteo della Quintana per il Sestiere di Sant’Emidio. Era nato proprio il giorno della Festa del Santo Patrono di Ascoli, il 5 agosto, del 1969. Da qualche anno dopo la vendita della Farmacia al dottor Giovanni Simonelli, si dilettava come Chef e soprattutto si dedicava alla sua passione: l’Ascoli Calcio. Nipote del cardinale Sergio Sebastiani, presidente emerito della Prefettura degli affari economici della Santa Sede, Fabrizio era divorziato da tempo, ma era un padre amorevole delle tre figlie Eleonora, Ludovica e Letizia. La salma è stata composta ieri dall’Impresa Funebre ‘Agostini’ nella Cappella della Resurrezione, adiacente all’Obitorio dell’Ospedale Mazzoni, dove in mattinata era stato eseguito l’esame autoptico che ha rivelato le cause dell’improvviso decesso. Alla famiglia Sebastiani, alle figlie, al fratello Angelo Paolo e alla cognata Patrizia, giungano le condoglianze della redazione del Carlino.

Valerio Rosa