Oggi l’assemblea dell’associazione dei commercianti

Oggi alle 18 nella sala consiliare di Cupra Marittima è stata convocata l’assemblea annuale dell’associazione ‘commercianti cuprense’. Pochi punti ma fondamentali, tra cui la proposta del direttivo dell’assemblea di cambiare lo statuto facendo diventare il sodalizio ‘Associazione di promozione sociale’. La nuova forma statutaria consente di potersi muovere meglio nella partecipazione a bandi per la ricerca di supporti finanziari da mettere a disposizione di tutti gli associati. In programma anche il rinnovo del direttivo e delle varie proposte di eventi futuri.

"Come amministrazione comunale ringraziamo l’attuale direttivo per la collaborazione in questi anni. Con loro abbiamo fatto diverse attività come la Lotteria di Natale e il concorso La dea fiorita – ha ricordato l’assessore al commercio Lucio Spina – L’associazione resta per il Comune un punto di riferimento fondamentale sia per fare comunicazione verso i commercianti sia ricevere dai commercianti stessi sollecitazioni per affrontare il momento difficile per il commercio. Sollecito tutti i commercianti di Cupra a partecipare all’assemblea per supportare l’amministrazione e garantire nuove idee nuove e progettualità per il commercio".