Oggi l’autopsia, ancora da chiarire il movente

Sono ancora ignoti i motivi che hanno fatto scoppiare lo scontro fra i due gruppi domenica scorsa all’interno del Kontiki e poi all’esterno, sul lungomare nord di San Benedetto dove è stato accoltellato a morte Benkharbouch. Non vi sono elementi in mano alla Procura di Ascoli e ai carabinieri per collocare il dissidio su questioni riguardanti la droga, movente quindi che allo stato è da scartare. In un fatto di questa gravità dal punto di vista penale il movente, comunque, ha un’importanza relativa. Decisamente più rilevante ricostruire la dinamica dello scontro fra i due gruppi di Grottammare e Giulianova giunti, questi ultimi, nel locale intorno alle 3,30. Poco dopo è scoppiata una rissa e il personale del servizio di sicurezza della discoteca ha buttato fuori i contendenti. La lite è proseguita all’esterno dove sono comparsi i coltelli e il machete, o meglio, una mannaia. Sentito dai carabinieri, Federico Di Stanislao si è assunto la responsabilità di aver accoltellato il suo amico Amir che nel frattempo – ha detto – aveva impugnato la mannaia presa in macchina: lo ha colpito per sbaglio non avendolo riconosciuto: così ha detto ai carabinieri che lo hanno interrogato. Una versione che il suo legale non ritiene veritiera, in quando il suo assistito era in uno stato di grande confusione e di dolore per la morte del suo amico. Per chiarire ulteriori, fondamentali, aspetti, è stata fissata per oggi l’autopsia sul corpo di Benkharbouch. La Procura ha affidato l’accertamento alla dottoressa Rosanna Zamparese della Medicina Legale dell’Ast di Ascoli e al professor Francesco Paolo Busardò docente presso la Politecnica delle Marche. A loro l’incarico di stabilire la causa del decesso della vittima, quale tipo di arma l’ha determinato e se è la stessa che ha ferito gravemente Seghetti. Infine andrà accertato se le ferite riportate da Nessibi sono state causate dalla mannaia.

p. erc.