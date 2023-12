Oggi l’impegno a Roma con la voglia di riscatto

Terzo impegno in una settimana per la Cestistica che oggi alle ore 20 sarà ospite della Stella Azzurra Roma. Le bianconere vorranno sicuramente provare a interrompere la striscia negativa aperta da due gare, con alcuni sprazzi di buon basket, visti soprattutto contro Derthona, a promettere una pronta risalita. Non sarà però un match semplice, perché in questi momenti continuità e fiducia non sono facili da trovare in campo, seppur il tutto faccia parte del percorso di crescita di una squadra giovane e con ampi margini di miglioramento. La Stella Azzurra fa parte del terzetto di squadre al decimo posto in classifica a quota quattro punti, e anch’essa è reduce dalla sconfitta con l’Autosped, seppure la compagine capitolina abbia avuto una settimana piena per recuperare energie in vista della sfida con le spezzine in programma all’arena “Altero Felici”. A livello statistico, la miglior realizzatrice della Stella Azzurra e unica giocatrice in doppia cifra è Sofia Frigo, playmaker classe 2004, che viaggia a 11,4 punti di media a partita. La direzione di gara è stata affidata a Marcello Manco di San Giorgio a Cremano e Alfonso Procida di San Cipriano Picentino.