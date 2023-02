Oggi l’ultimo saluto a Giovanna Martelli

Verranno celebrati questo pomeriggio alle ore 15 nella Cattedrale di Sant’Emidio i funerali della Professoressa Giovanna Martelli, conosciutissima insegnante di matematica e fisica prima al Liceo Classico ‘Stabili’ e poi al Liceo Scientifico ‘Orsini’ di Ascoli. La Professoressa Martelli aveva 86 anni e ha insegnato per oltre 40 anni a generazioni di studenti ascolani e del territorio Piceno. Impegnata anche in politica, è stata consigliere comunale di maggioranza nelle file del Partito Popolare nel periodo 1995-1999 durante il mandato del sindaco Roberto Allevi. La sua fama, però, si è estesa oltre la scuola e la politica, come speaker dell’emittente Radio Ascoli nei famosi "Notturni" in cui interagiva con gli ascoltatori mettendo a disposizione la sue doti di cultura, intelligenza, arguzia, ma anche di dolcezza e amorevolezza. Una donna davvero eccezionale. Notevole il suo impegno nel sociale e nel mondo dell’associazionismo con ‘L’Impronta’.

Valerio Rosa