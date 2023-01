Oggi l’ultimo saluto al vescovo emerito Gervasio Gestori

Sarà il vescovo diocesano Carlo Bresciani a concelebrare, con gli altri vescovi delle Marche e non solo, le esequie del vescovo emerito Gervasio Gestori, in programma per le ore 15 di oggi, nella Cattedrale della Madonna della Marina. Il feretro è esposto nella cappellina del Santissimo Sacramento, nella stessa Cattedrale, dove dalla mattina di sabato è un via vai di fedeli che vanno a rendere l’ultimo omaggio al vescovo che è stato particolarmente amato negli anni in cui ha retto la curia di San Benedetto, Ripatransone e Montalto, dal giungo del 1996 al novembre del 2013. Gervasio Gestori era nato a Barlassina, in provincia di Milano, il 1° febbraio 1936 e fu ordinato presbitero il 28 giugno 1959 dal cardinale Martini, cui il vescovo emerito era particolarmente legato. Ieri sera alle 21 è iniziata la veglia funebre che ha visto la partecipazione del mondo cattolico con la presenza dei sacerdoti delle varie Parrocchie, dei movimenti cristiani e di tanti cittadini dell’intera diocesi. Oggi alle 15 l’ultimo saluto. Il giornale diocesano L’Ancora, diretto da Simone Incicco, ha predisposto una diretta video del funerale di Gervasio Gestori per permettere la più ampia partecipazione possibile. La diretta video sarà disponibile sul canale You Tube del giornale diocesano, dal profilo facebook e dalla pagina dell’Ancora on line dalle 14.45.