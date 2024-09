Oggi niente scuola, paura Albula

La violenta perturbazione che ha interessato la fascia costiera e l’immediato entroterra nella serata di ieri ha indotto i sindaci di San Benedetto, Grottammare, Cupra Marittima, Ripatransone, Massignano, Montefiore dell’Aso, Cossignano, a chiudere le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. A Monteprandone scuole aperte ma il sindaco Loggi ha disposto due trattori con pale meccaniche e operai del comune per monitorare la viabilità interna per tutta la notte. Una bomba d’acqua si è abbattuta nella zona interna lungo la vallata dell’Albula dove uno smottamenti in via Montagna dei Fiori, zona Rustichello ha trasformato la strada in un fiume di acqua e fango. Bloccate alcune auto con gli occupanti che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale. Chiusa la viabilità dall’incrocio del Ponterotto. Sempre a San Benedetto a seguito della nuova perturbazione arrivata intorno alle 18,30 di ieri, l’amministrazione comunale ha disposto presidi di controllo su tutto il territorio con la polizia locale in servizio anche nelle ore serali con reperibilità notturna del personale delle manutenzioni. Questa mattina aprirà la sala operativa della protezione civile per fronteggiare eventuali criticità. Osservato speciale il torrente Albula il cui livello, intorno alle ore 21, era salito in modo preoccupante. Monitorati tutti i sottopassi ferroviari che iniziavano a riempirsi di acqua e le strade del centro nelle solite zone critiche, centro compreso. Situazione molto difficile anche sulla provinciale Valtesino, dove acqua e fango hanno reso la strada al limite della praticabilità in territorio di Grottammare e di Ripatransone. Un consistente smottamento si è registrato lungo la strada per Montesecco, a Grottammare, con alcuni automobilisti che non riuscivano a tornare a casa. A Grottammare si è registrato l’allagamento nel quartiere Ischia, in particolare lungo la strada d’accesso alla piazza davanti alla Chiesa Gran Madre di Dio. Poi smottamenti dai cantieri del metanodotto in via di realizzazione in zona Bore Tesino, via Santa Chiara e Valtesino. A Ripatransone una frana ha interessato la strada in località Cardeto-Cagnano, mentre a Cupra Marittima gli operai del Comune e la polizia locale hanno operato in via San Gregorio Magno per un piccolo smottamento che aveva ostruito la carreggiata.

Marcello Iezzi