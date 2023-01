Oggi pomeriggio arriva anche la befana dell’Avis

La ricorrenza dell’Epifania è uno degli appuntamenti fissi per l’Avis cittadina per creare piacevoli momenti di aggregazione e di festa grazie alla allegra presenza delle arzille befane. Dopo una pausa forzata di questa tradizione solitamente svolta in piazza, dovuta alle restrizioni e alle necessarie cautele da adottare per l’emergenza pandemica, questo pomeriggio, dalle ore 15, tante simpatiche vecchiette torneranno protagoniste e, a bordo delle loro scope, raggiungeranno Piazza San Serafino, alcune di caleranno anche dall’alto, per la gioia dei grandi e, soprattutto dei bambini. Per l’associazione di donatori del sangue quella odierna sarà l’ennesima occasione per stare in mezzo alla gente, per proseguire l’instancabile opera di sensibilizzazione al dono, per raccogliere nuove adesioni oltre che per far divertire i bambini con le allegre befane che distribuiranno loro dolciumi in quantità.