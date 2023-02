Oggi pomeriggio picchetto di protesta al casello con gli amministratori locali

Al tavolo tecnico di ieri al Mit fa da contraltare il presidio al casello di Grottammare in programma oggi pomeriggio alle ore 15. L’iniziativa è stata promossa dall’onorevole Augusto Curti (foto) e dalla consigliera regionale Anna Casini ed è prevista la partecipazione di sindaci e amministratori del territorio. "L’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’onorevole Augusto Curti e dalla consigliera regionale Anna Casini – affermano il presidente della Provincia Sergio Loggi e il consigliere Stefano Novelli – è quello di sensibilizzare e testimoniare profondo disagio e preoccupazione per la situazione di estremo pericolo sul piano della sicurezza e incolumità pubblica rappresentata dal prolungarsi infinito dei cantieri su un segmento viario molto trafficato e caratterizzato da gallerie lunghe e ravvicinate. Le ultime immani tragedie che si sono consumate sul quel tratto autostradale non sono più tollerabili. Occorre procedere con celerità e determinazione alla conclusione dei lavori e alla definitiva messa in sicurezza dell’arteria. In questa prospettiva – aggiungono Loggi e Novelli – ci appelliamo ad Autostrade per l’Italia e alla Regione Marche perché si adoperino, nelle rispettive competenze, a porre rimedio alle criticità dovute ai lavori ponendo finalmente fine ad un tributo di sangue che non può essere più ammissibile".

Autostrade per l’Italia afferma che l’incontro di ieri è stato proficuo poiché consente di portare avanti una concreta collaborazione con le istituzioni. "La creazione del tavolo rappresenta per noi un’occasione di confronto sul programma di ammodernamento della rete, e in particolare della A14, che permetterà di stabilire le priorità delle cantierizzazioni previste dal piano, ponendo particolare attenzione agli impatti in termini di viabilità e alle esigenze di sviluppo dell’economia del territorio". Al termine dell’incontro i presidenti di Marche e Abruzzo hanno ringraziato il vicepremier e Ministro Matteo Salvini e la struttura ministeriale per il supporto e l`attenzione dimostrata a questo annoso problema per il quale sono a lavoro fin dal loro insediamento. "Abbiamo convenuto nella necessità di diminuire l’impatto dei cantieri, cercando di evitare la congestione sulla rete, anche aumentando ove possibile le lavorazioni notturne e differendo gli interventi. Fondamentale per pianificare i cantieri sarà il meccanismo di coordinamento previsto, con il quale MIT e Regioni potranno discutere anche dell’eventuale rimodulazione delle opere".

ma. ie.