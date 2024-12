Oggi si accendono le luci in piazza

Offida, le luci si accendono ed è subito magia. Oggi grande attesa ad Offida, alle ore 19.00, in collaborazione con il Coro della ‘Farfalla d’Oro’, verranno accese le luci dell’albero di Natale in piazza del Popolo e sarà subito festa. L’albero di Natale è simbolo per eccellenza della festività con la sua accensione inizia questo periodo magico. "Daremo il via – dichiarano gli amministratori – allo spettacolo di luci che accompagnerà il Borgo più Bello d’Italia per tutte le festività natalizie". Gli amministratori invitano tutti i cittadini a partecipare, un modo per iniziare insieme il periodo più bello dell’anno.