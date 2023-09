Oggi si vota il nuovo cda, occhio a Vulpiani

Il nome che, salvo inversioni a ‘u’ dell’ultima ora, il comune di San Benedetto avrebbe intenzione di proporre per la presidenza del Centro Agroalimentare Piceno, è quello di Paolo Vulpiani. I soci della partecipata si riuniranno questa sera per rinnovare le cariche del cda e il nome dell’avvocato risulterebbe ben visto dal gruppo del Centro Civico Popolare. Insomma, si profila un’assemblea di fuoco: sono in molti, infatti, ad aver apprezzato il lavoro svolto negli ultimi cinque anni dall’attuale cda, presieduto da Roberto Giacomini, che ha lavorato assieme all’ad Francesca Perotti e al vice Corrado Di Silverio. La squadra infatti ha risanato il bilancio in profondo rosso del CaaP, portandolo in attivo per quattro anni consecutivi: quest’anno, in particolare, l’utile è salito a 36.190 euro, e la cosa è stata fortemente apprezzata anche da membri della stessa maggioranza, soprattutto in San Benedetto Viva. Il plauso, peraltro, giunge anche da un gruppo di soci privati del CaaP: "Ricordiamoci del grosso successo ottenuto con il bando Pnrr – dice Gaetano Musto - grazie al quale sono arrivati progetti di filiera corta, con il coinvolgimento delle aziende presenti al CaaP, delle marinerie e altre maestranze del settore ittico. Non parliamo poi dei risultati ottenuti con il progetto dell’efficientamento energetico e l’installazione di un impianto fotovoltaico: l’attuale cda ha anticipato e previsto i tempi della crisi energetica, e mediante un project financing è riuscito a completare un efficientamento. Se non ci fossero state persone previdenti e capaci questo non sarebbe mai potuto accadere. Questo cda ha fatto miracoli per risanare i conti, ottenendo risultati positivi di bilancio con progetti e attività concrete sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti, la ristrutturazione ed il revamping di zone del centro in disuso ed abbandonate".