Ok al progetto per completare gli spazi espositivi di villa Rambelli

Approvato il progetto per il completamento degli spazi espositivi di villa Cerboni Rambelli. La giunta comunale, nella riunione di lunedì 5 maggio, ha approvato l’elaborato esecutivo in linea tecnica relativo ai lavori di completamento degli spazi espositivi all’interno della villa, che saranno proposti per il finanziamento tramite il bando Cipess della regione Marche per l’assegnazione di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Il progetto prevede lavori e interventi per un costo complessivo di 580mila euro. Tutto è iniziato lo scorso marzo, con il decreto del dirigente del settore Beni e Attività culturali della regione Marche: con questo veniva approvato l’avviso per la presentazione di proposte relative ad interventi per la riduzione del rischio sismico, per l’efficientamento energetico e per la riqualificazione o rifunzionalizzazione degli istituti e luoghi della cultura, quali musei, biblioteche, archivi, teatri storici, edifici di interesse storico culturale aperti o da aprire al pubblico, di proprietà degli enti locali o di altri soggetti pubblici delle Marche. Il comune intende presentare domanda di finanziamento a valere sul bando in questione, per il completamento di villa Cerboni Rambelli, destinata a sale espositive per la città.