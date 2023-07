Ok alla nuova mensa scolastica Appaltati i lavori a Monteprandone

A Monteprandone sono stati appaltati i lavori di costruzione della mensa scolastica di via Benedetto Croce. Ed eseguirli sarà la ditta Tenaglia s.r.l. che si è aggiudicato l’appalto per un totale di 680.311,25 euro, che ha offerto un ribasso del 23,518 sull’importo dei lavori posti a base d’asta che erano di 857.120,26 euro più Iva ed oneri per la sicurezza. La Giunta comunale aveva già approvato il progetto definitivo-esecutivo a fine gennaio, predisposto dallo studio Pro.tec dell’ingegner Vincenzo Di Cretico e del geometra Tiberio Amadio, in seguito riapprovato a fine aprile dopo l’aggiornamento dei prezzi. Per la realizzazione delle mense scolastiche il Comune Monteprandone ha ottenuto 2.075.000 euro di fondi Pnrr e serviranno per realizzare una nuova mensa a servizio della scuola primaria di via Benedetto Croce e per l’ampliamento della mensa e della cucina della scuola dell’infanzia di via Colle Gioioso.

I fondi provengono dalle risorse Pnrr ’Futura. La scuola per l’Italia di domani’ per potenziare l’offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle università, investimento 1.2 relativo al ’Piano di estensione del tempo pieno e mense’. La mensa di via Benedetto Croce sarà un edificio di nuova costruzione a servizio dei plessi A e B della scuola primaria. A oggi i locali refettorio esistenti nel plesso B, sono in grado di ospitare 196 posti e coprire un numero complessivo di 285 pasti, suddiviso in due turni. Con la realizzazione del nuovo edificio, i posti previsti per la refezione saranno 222 per turno. Oltre alla sala refezione, saranno realizzati i locali sporzionamento, dispensa con accesso diretto dall’esterno, anticucina e locale per lavaggio stoviglie, spogliatoio per il personale e i locali per i servizi per studentesse e studenti.

ma. ie.