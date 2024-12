Ok dalla giunta ascolana alla tassa di soggiorno

La giunta di Ascoli ha approvato l’istituzione dell’imposta di soggiorno comunale, che dovrà essere deliberata dal Consiglio. Si tratta di un’imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunali, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e secondo i termini stabiliti dal "Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta di Soggiorno", ugualmente in attesa di approvazione da parte del Consiglio.

"L’art.4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ‘Disposizioni in materia di federalismo municipale’, ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio" hanno spiegato il Sindaco Marco Fioravanti e l’assessore al bilancio Francesca Pantaloni.

"Il gettito derivante da tale imposta sarà destinato a finanziare il sostegno delle stesse strutture ricettive, ma anche interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali".