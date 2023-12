Ok dalla maggioranza. Acquistata l’area dietro la spiaggia

Con l’ultimo passaggio in consiglio, l’Amministrazione comunale di Massignano, con il solo voto della maggioranza, ha acquistato l’area agricola, di proprietà privata, retrostante la spiaggia a Marina di Massignano. Per la verità già nell’agosto scorso la decisione era stata votata, ma il sindaco Massimo Romani ha voluto riproporre il punto all’ordine del giorno, per qualche aggiornamento, come il fatto che sul terreno, nel frattempo, era stato tolto il pignoramento e che, quindi, poteva essere acquistato per le finalità progettuali. Va detto che si tratta di un’area con diversi vincoli, ma il Primo cittadino ha in animo di realizzarvi un bel parco attrezzato al fine di eliminare lo stato di abbandono in cui versa da decenni quella zona da restituire alla pubblica fruibilità. Un’ottima idea, certamente, peccato che il costo, secondo le opposizioni, è troppo elevato: 260 mila euro da dare al proprietario più il mutuo di 350 mila euro, spesi per un terreno agricolo che, stando al progetto, sarà tagliato in due dal passaggio della ciclovia Adriatica. La minoranza "Massignano nel cuore" e "Massignano che ascolta", durante il consiglio hanno ipotizzato un presunto danno erariale per le casse del Comune.