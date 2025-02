"Ok i parchi, ora l’illuminazione"

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato l’elenco dei parchi cittadini di Grottammare che saranno oggetto di monitoraggio per la manutenzione dei giochi per bambini ad opera di una ditta di Macerata. Ora i vertici del quartiere Valtesino centro, dove ci sono aree verdi piuttosto numerose, esprime il suo punto di vista con qualche suggerimento, affermando che "per valorizzare i parchi e renderli più sicuri a chi li frequenta, soprattutto i bambini, è necessario rivedere il sistema di illuminazione al fine di evitare che nelle ore notturne siano frequentate da gente poco raccomandabile, come già successo, magari optando per lampioni con palo alto in modo da rendere difficili eventuali danneggiamenti e quindi l’inutilità delle lampade". Il comitato aggiunge anche che per il parco di via Rinascita, vicino alla piscina comunale, è necessario ricollocare i giochi che sono stati a suo tempo dismessi.