Ok la difesa, ma tutto il resto è un problema. Negli ultimi 30 metri c’è buio totale

Mariotti

L’Ascoli si prepara mentalmente all’eventuale possibilità di salvarsi passando attraverso la gogna dei playout. I bianconeri probabilmente hanno perso anche stavolta quel treno fondamentale per cambiare marcia attraverso una vittoria preziosa quanto pesante in termini di punti. La possibilità di raggiungere la salvezza diretta ora diventa un obiettivo davvero molto complicato. Al termine dell’incontro di ieri, Castori ha predicato calma e fiducia, ma in realtà la classifica diventa più amara ogni gara che passa. Arrivati a questo punto del campionato è inutile ribadire quanto i pareggi servano a ben poco. La matematica infatti ora impone una serie di successi che però il Picchio si sta confermando incapace di trovare. Il gioco espresso contro la formazione granata, come in altre circostanze, si è sistematicamente arenato sulla trequarti senza mai impensierire davvero la retroguardia avversaria. Dal punto di vista difensivo l’Ascoli continua a concedere davvero poco, ma quello che manca è tutto il restante sviluppo della manovra. Soprattutto nelle soluzioni utili ad arrivare alla finalizzazione. Tutto questo manca ed ecco quindi che senza fare gol sarà difficile vincere le gare e soprattutto salvarsi. Al fianco di Mendes stavolta è stato scelto D’Uffizi ma il risultato non sembra affatto cambiare. A centrocampo sono davvero troppi gli errori in fase di appoggio.