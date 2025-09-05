"Ok le luci al parco Crivelli. Ma non parliamo di sicurezza"

Nella città di San Benedetto c’è un parco che si trova in via Crivelli, lungo una stradina che dalla Nazionale, poco a nord della caserma dei vigili del fuoco, sale verso la collina finendo per congiungersi con via Botticelli. Una stradina bypass tortuosa tra il territorio di San Benedetto e quello di Grottammare, piena di buche, pericolosa e molto trafficata, che andrebbe sistemata. Ebbene in quella sorta di triangolo c’è il Parco Carlo Crivelli.

Un residente della zona ci scrive dicendo che finalmente il parco, nel comprensorio del quartiere San Filippo di San Benedetto, "ha ritrovato la sua luminosità grazie a un intervento di riqualificazione che ha portato alla sistemazione e al rinnovo di circa venti punti luce e il montaggio di un Calisthenics nuovo in uno spazio desertico e in abbandono. Un lavoro atteso da tempo che segna un cambiamento importante per la sicurezza e la vivibilità della zona – scrive il lettore-residente – ma non parlerei di sicurezza. Ora non riuscirò a inciampare di notte per la presenza della luce a led sui marciapiedi rotti e sulle scalette. Riuscirò a vedere, di notte, i graffiti orribili, l’altalena rotta poiché nell’impianto che ne prevedeva due n’è rimasta una sola. I bambini hanno bisogno di spazi idonei".