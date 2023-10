Ok per scuole e colonia felina

Il consiglio comunale di Grottammare ha approvato le due mozioni e altrettante interrogazioni presentate dal capogruppo Lorenzo Vesperini di Grottammare Città Unica. La prima proposta rivolta al distaccamento del nuovo plesso scolastico di via Firenze, prevedrà ulteriori provvedimenti sulla sicurezza viabilità stradale scuola per bambini, insegnanti e collaboratori scolastici. La seconda proposta prevede la dotazione di un cartello informativo che attraverso la convenzione faccia rispettare le condizioni igienico sanitarie da adottare per la colonia felina zona Montesecco. "Per la risoluzione dell’incrocio stradale tra via San Vincenzo e Ss16 – spiega Vesperini - abbiamo ricevuto da parte del sindaco rassicurazioni sul progetto che è in attesa di finanziamento e restituirà ulteriore sicurezza. Come capogruppo sono soddisfatto del risultato raggiunto".