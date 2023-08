Old Style Park a Porta Romana "Voglio sentire mia madre che grida ancora ’aresuve’"

Prima edizione di ‘Old Style Park. Rivoglio mia madre che grida aresuve!’, il 26 e 27 agosto, nel quartiere di Porta Romana. Con il patrocinio del Comune, l’evento è organizzato dall’Asd Porta Romana, supportata dal gruppo di ‘Quelli del campetto’, ed è rivolto a tutte le fasce di età con uno sguardo più attento alle famiglie con bambini e agli adolescenti. L’inizio del nuovo anno sportivo, la promozione delle attività proposte dall’associazione sportiva e la valorizzazione dell’ area del parco cittadino ‘Ugo Tasselli’ come centro di aggregazione, sono tra gli obiettivi principali della manifestazione. Divulgare la cultura della comunità pre-social, in cui si vivevano appieno gli spazi pubblici e di quartiere, condividendo giornate di gioco, di socializzazione e contatto umano, in cui il momento del rientro a casa veniva stabilito dal vernacolare ‘aresuve’ delle mamme dai balconi, o dall’ultimo goal del ‘chi segna vince’, danno la definizione ‘old style’ al progetto. La due giorni vedrà coinvolte ‘180 gradi’, il Sestiere di Porta Romana, ‘Il sorriso di Davide’ e realtà artistiche del territorio.

Le cinque aree tematiche saranno allestite in modo da poter offrire spazi in cui trascorrere giornate in assoluta serenità e sicurezza, in un parco completamente recintato. Nell’area parco giochi si potrà riassaporare la magia dell’ormai superato, ma sempre romantico picnic sul prato. Per chi invece cerca comodità nel degustare i prodotti degli stand gastronomici, verrà allestita un’area ristoro. Lo spazio che dà nome all’evento ‘Old style park’ sarà destinato ai bambini da 0 a 10 anni, con intrattenimento e giochi mirati a far rivivere l’atmosfera di un luna park anni ‘70. Per i maggiori di 13 anni sarà possibile provare l’ebbrezza del trampolino acquatico tra i più grandi d’Europa, sotto i 13 anni uno scivolo più ridimensionato, ma altrettanto divertente. L’ultima area sarà adibita a solarium attrezzato con zone d’ombra e di relax totale, ci sarà un circuito artisticoculturale in cui artisti locali di vario genere troveranno la possibilità di avere uno spazio espositivo destinato alle loro opere e lavori. Per chi volesse godere delle attrazioni in compagnia dei propri amici a quattro zampe, troverà uno spazio sgambamento a loro dedicato. Dal tardo pomeriggio si alterneranno artisti prevalentemente locali, con stili e repertori musicali di vario genere. Per il programma dettagliato delle giornate consultare le pagine facebook e instagram ‘Old style park Ascoli Piceno’.

