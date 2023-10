Oleoturismo da Silvestri

L’oleificio di Rosina Silvestri di Spinetoli ospita oggi alle 17 il quarto appuntamento del ciclo di incontri riguardante un tema di grande attualità, l’oleoturismo. All’incontro interverranno, fra gli altri, l’assessore regionale all’agricoltura Andrea Antonini, di dirigente del settore agroambiente Roberto Luciani e il professor Leonardo Seghetti, ordinario dell’Accademia nazionale dell’olivo e olio di Spoleto. L’oleoturismo è un’innovativa opportunità per la diversificazione in agricolturariguardante investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività turistico ricreative. Nell’occasione avrà luogo anche la premiazione dello studente che ha vinto il concorso "Disegna una chicca d’oliva" che andrà ad arricchire l’etichetta dell’olio "A me mi piace", prodotto proprio per i bambini, con olive leccino e per questo più dolce.