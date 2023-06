Oliled Pallavolo Ascoli in festa

Stagione da record per l’Oliled Pallavolo Ascoli che con la vittoria in gara 2 nella finalissima playoff contro la Videx Santoni (parziali 19-25, 15-25, 25-22, 23-25) ha potuto festeggiare la promozione in serie D. I ragazzi allenati da coach Gianni Stella non hanno lasciato nemmeno le briciole agli avversari, vincendo praticamente tutti gli incontri disputati tra campionato, girone, semifinali e finale playoff. Il successo ottenuto a Grottazzolina ha sancito il netto dominio della formazione ascolana. Man of the match della sfida è stato Matteo Mariotti con la bellezza di 18 punti personali. La sfida decisiva si è subito messa sul binario giusto per l’Oliled che si è subito portata in vantaggio di 2 set a 0. Non è mancata la reazione di Grottazzolina nel terzo set, ma nel quarto gli ascolani hanno ristabilito la leadership chiudendo ogni discorso. Grande soddisfazione per i vertici societari: "Vittoria. I ragazzi di coach Gianni Stella conquistano la promozione in serie D".