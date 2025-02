L'oliva ascolana Dop arriva sul tavolo del Governo: stop ai falsi

Ascoli, 26 febbraio 2025 – La lettera inviata dal ‘Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’oliva tenera ascolana Dop’ al Ministero dell’Agricoltura, firmata anche da Copagri, Confagricoltura, Cia e Coldiretti, ha avuto la sua risposta ieri dal Governo. Se ne è parlato infatti, durante la seduta della Commissione Imprese e Agricoltura della Camera dei Deputati, presieduta dall’onorevole Mirco Carloni, già assessore all’agricoltura della Regione Marche. Interrogazione a firma dei deputati della Lega: Davide Bergamini, Giorgia Latini, Riccardo Augusto Marchetti e appunto Mirco Carloni.

Il Governo, dopo la segnalazione del Consorzio, ha risposto attraverso il Sottosegretario Luigi D'Eramo nel ‘question time’ in Commissione agricoltura, confermando di aver avviato un’analisi approfondita sull’uso di denominazioni generiche come ‘oliva all’ascolana’ in relazione alla Dop Oliva Ascolana del Piceno. L’indagine, condotta in collaborazione con Cufa e Icqrf, punta a garantire il rispetto della normativa vigente e a tutelare i consumatori, oltre a fornire chiarimenti utili agli operatori del settore. La questione, sollevata dal Consorzio di Tutela dell’Oliva Tenera Ascolana Dop, riguarda l’uso improprio della denominazione ‘oliva ascolana’, specialmente nei prodotti in vendita nella grande distribuzione.

L'onorevole Mirco Carloni

Gli accertamenti condotti nei mesi passati dai Carabinieri Forestali e dall’Ispettorato Repressione Frodi, hanno confermato casi di utilizzo irregolare del termine. In risposta a un’interrogazione presentata dall’onorevole Mirco Carloni, presidente della Commissione Imprese e Agricoltura della Camera, il Governo ha annunciato "la revisione dell’orientamento del 2007 sulla legittimità di tali denominazioni, considerando le più recenti sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea".

L’obiettivo è rafforzare la protezione della Dop, tenendo conto dell’uso storico di alcune denominazioni prima del riconoscimento ufficiale della certificazione.

“Abbiamo chiesto al Governo di proteggere i diritti del nostro territorio per un prodotto che sempre di più viene contraffatto – ha dichiarato l’onorevole Mirco Carloni, accogliendo positivamente la posizione del Governo – ‘Oliva ascolana’ è un nome di grande valore nel panorama gastronomico italiano e internazionale e, proprio per questo, è essenziale garantire una maggiore tutela della denominazione, a vantaggio dell’intero sistema agricolo e del valore aggiunto che ne deriva. Si ritiene quindi necessario un riesame dell’orientamento espresso nel 2007 dalla Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari, anche alla luce delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, al fine di dare seguito all'importante lavoro avviato dai carabinieri forestali relativamente al corretto uso dei nomi nelle etichette delle olive ascolane presenti in commercio”. L'oliva ascolana Dop, riconosciuta nel 2005, sia l’oliva verde in salamoia che quella farcita di carne, è un esempio del made in Italy ed è anche uno dei prodotti più imitati, creando grave danno sia al prodotto che alla filiera.