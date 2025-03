Oliva Dop, la battaglia continua. Ferraioli: "Non ci sono i numeri"

E’ ancora il presidente di Confindustria Ascoli, Simone Ferraioli, ad intervenire sulla tutela delle olive ascolane Dop. Ferraioli, chiamato in causa dal Presidente del Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’Oliva ascolana tenera Dop, Primo Valenti, e ieri anche dall’agronomo Ugo Marcelli, ha proposto ulteriori considerazioni. "Ritengo doveroso a nome dell’Associazione e a tutela delle aziende associate che rappresento – ha scritto in una nota – replicare alle ultime gravi esternazioni a mezzo stampa del presidente del Consorzio. Inutile, girare attorno al tema centrale della questione, ovvero quello dei quantitativi. Il fabbisogno attuale per la sola provincia di Ascoli (il Consorzio in verità avrebbe come area geografica di riferimento anche le province di Fermo e Teramo) sarebbe di 23.000 quintali di oliva tenera ascolana annui da destinare alla produzione/trasformazione, a fronte dell’attuale disponibilità reale pari a meno di 100 quintali l’anno. In sintesi, il prodotto attuale copre meno dello 0,5% del necessario. Ma la questione in realtà è ancora più grave perché i numeri di cui sopra considerano solamente il fabbisogno per la trasformazione in oliva all’ascolana, quando invece oggi quei 100 quintali scarsi sono destinati anche alla vendita delle olive verdi e alla produzione di olio di oliva tenera ascolana. Figuriamoci. Detto ciò, vorrei chiedere al presidente Valenti se i consorziati produttori Dop tengono in considerazione anche le filiere delle carni e del pane grattato necessari per la preparazione del prodotto. Non credo. E da ultimo, vorrei chiedere per quale motivo il Presidente del Consorzio non ha portato avanti il progetto, tanto trionfalmente annunciato, di prendere in gestione dal Comune di Ascoli la tenuta di Villa Sgariglia a Campolungo dove da anni sono presenti già a dimora circa 22 ettari di oliva tenera ascolana visto che proprio il Consorzio si era anche aggiudicato la gara, ma poi sono stati fatti scadere i termini per l’avvio dei lavori promessi nel progetto? Stona perciò – ha concluso il presidente Ferraioli – questo j’accuse alla nostra categoria quando il Consorzio stesso ha abdicato al suo ruolo, vincendo una gara di evidenza pubblica salvo poi non fare assolutamente nulla. In realtà questo Consorzio e la sua governance, sembrano inseguire quale unico obiettivo quello di distruggere l’attuale produzione locale di olive all’ascolana e creare un microscopico, inutile, monopolio su una denominazione che dovrebbe al contrario generare sviluppo, incremento di occupazione ed una maggior remunerazione per un’intera filiera e per tutto il territorio. Miopia o malafede?".

Valerio Rosa