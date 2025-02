Olivieri segna e illude. Però non basta

ROMA CITY 2 ATLETICO ASCOLI 1

ROMA CITY (4-3-3): Salvati 5.5; Del Mastro 6 (43’st Bonello sv), Spina 5.5, Alari 5.5, Fradella 5.5; Marchi 6, Gelonese 6, Giorgini 5.5; Omohonria 5 (13’st Ofoma 6), Limongelli 6, Icardi 6. A disp.: Berti, Zitelli, Battistoni, Bamba, Baldi, Occhialini, Corradini. All. Boccolini 6.5

ATLETICO ASCOLI (5-3-2): Pompei 6; Antoniazzi 5.5 (28’st Valentino 6), Nonni 5, Feltrin 5.5 (26’st D’Alessandro 5), Mazzarani 5.5, Ascoli 6; Vecchiarello 6, Olivieri 6.5, Ceccarelli 6 (23’st Severini 5.5), Minicucci 6 (23’st Didio 5.5), Maio 6 (37’st Coquin 5.5). A disp.: Galbiati, Alboribo, Galboglia, Scimia. All. Seccardini 5

Arbitro: Nuckedy di Caltanissetta 6

Reti: 38’st Olivieri, 11’st Icardi, 37’st Marchi

Note – Ammoniti: Alari, Icardi. Angoli 9-5 per la Roma City. Rec pt 2’, st 4’.

Olivieri illude l’Atletico Ascoli nella trasferta romana con il momentaneo vantaggio in chiusura di primo tempo. Poi avviene l’inspiegabile con la formazione marchigiana che tira i remi in barca nella ripresa, abbassa il baricentro, subisce il pari e poi il sorpasso ad opera di una Roma City coraggiosa. Un blackout lungo un tempo con l’accensione di una flebile luce solamente nel recupero. La gara, in sostanza, si potrebbe spiegare così.

In avvio gli ospiti partono subito forte. Al 4’ Maio sforna un assist dalla destra di Vechiarello senza trovare il bersaglio. Sempre Maio, tre minuti dopo, ci prova nuova e dal limite ma la sfera termina largamente alta. L’Atletico Ascoli macina metri in una gara dove si gioca a viso aperto, soprattutto per via laterale dove Ascoli manca su un pizzico di precisione nel servire l’attacco. Minicucci sfrutta la corsia di destra alla mezz’ora per provocare un brivido alla retroguardia romana, solo davanti a Salvati, però, si fa ipnotizzare al momento del tiro. Al 38’ L’Atletico Ascoli passa con la botta da posizione decentrata di Olivieri che batte Salvati non esente da colpe. Il primo tempo si chiude sull’azione di Minicucci bloccato dalla difesa avversaria.

La ripresa si apre con il pari di Icardi all’undecimo servito da Limongelli. L’Atletico Ascoli accusa il colpo, Seccardini prova a ridisegnare una squadra in difficoltà con gli innesti di qualche riserva. Il risultato non muta sul campo poiché la Roma City in più di una circostanza esalta Pompei, migliore dei suoi. Al 37’ Marchi gela i marchigiani con un colpo di testa di misura con responsabilità della difesa non impeccabile nell’occasione. In pieno recupero Salvati si supera sul colpo di testa di un giocatore ospite a salvare il 2-1.

Mirko Cervelli