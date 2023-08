Oltra 150 brevetti per i nuovi assistenti bagnanti

Oltre centocinquanta brevetti per i nuovi assistenti bagnanti, insomma i bagnini. È stato un lavorone quello profuso dal Centro Salvamento Marche e le continue notizie di salvataggi in mare, e in qualche circostanza anche in piscine o parchi acquatici, finiscono col rendere più importante quanto fatto. Per la precisione in stagione sono stati 101 quelli rilasciati per il controllo in piscina e 57 i bagnini per il mare, sia nella provincia di Fermo che di Macerata.

Sotto l’egida della Federazione Italiana Nuoto, la struttura coordinata dall’allenatore di salvamento Franco Pallocchini è riuscita ad avere questi incredibili risultati grazie alle collaborazioni con le scuole. Ovviamente poi i corsi sono stati tenuti nelle piscine del territorio dagli allenatori del posto, da Giada Giannessi nello specifico per il fermano.

È stata poi intavolata una proficua intesa con l’Epsa (Equipo Profesional de Salvamento Acuático), organismo nazionale argentino per il rilascio di brevetti di salvataggio, che ha portato al riconoscimento della validità di 3 brevetti stranieri anche in Italia, "guardavidas" che sono venuti a lavorare proprio qui sulle spiagge delle Marche.

