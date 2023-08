Oltre 1.200 persone identificate durante i controlli messi in atto dalla polizia

Tutta la fascia costiera del Piceno, anche dopo Ferragosto, interessata dai controlli della polizia. Il rischio di eventuali infiltrazioni malavitose ha portato a controlli a tappeto durante i quali sono state identificate 1.251 persone e controllati 476 veicoli. La polizia ha svolto un’intensa attività di prevenzione soprattutto negli orari notturni con l’ausilio delle altre forze di polizia. Questi servizi hanno garantito un periodo sostanzialmente tranquillo sotto il profilo della sicurezza pubblica.

Il personale del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto ha eseguito 34 posti di controllo, durante i quali sono stati sottoposti a verifica 271 veicoli ed identificate 691 persone. Tra le sanzioni elevate per infrazione al codice della strada anche un automobilista per guida in stato di ebbrezza alcolica con patente già sospesa e deferimento all’autorità giudiziaria. Due persone sono state denunciate: una, di origine straniera, è stata deferita in stato di libertà per i reati di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, mentre l’altra è stata deferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori riguardo al reato di ricettazione. La sezione di polizia stradale di Ascoli ha effettuato 15 posti di controllo, ha eseguito 26 soccorsi stradali ed ha identificato 73 persone. Sono stati 61 i veicoli controllati e sono state ritirate 2 patenti ed elevate 29 contravvenzioni per la mancata osservanza del codice della strada. I controlli hanno portato anche al sequestro di sei veicoli. Due sono stati gli incidenti rilevati, con feriti. Il posto di polizia ferroviaria di San Benedetto, nell’ambito dell’attività di prevenzione finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza, nella settimana passata, ha impiegato 12 pattuglie che hanno identificato complessivamente 114 persone, di cui 10 straniere, mentre la sezione di polizia postale ha ricevuto 2 denunce per truffa on line. I controlli hanno riguardato anche il capoluogo di Provincia, dove quattro persone sono state denunciate per reati contro la persona ed una deve rispondere anche di ricettazione.

Marcello Iezzi