Oltre 1.300 bambini in piazza per il Carnevale delle scuole

Che il Carnevale di Ascoli abbia inizio. Si apre stamattina, con gli studenti, l’edizione 2023 dell’attesissima settimana carnascialesca. Saranno oltre 1.300 gli alunni delle scuole cittadine che, dalle 9,30, torneranno ad animare con i suoni e i colori tipici del Carnevale il cuore delle ‘cento torri’. In maschera raggiungeranno le due piazze principali, piazza del Popolo e piazza Arringo, da dove si esibiranno portando in scena, tra musica, balli e scenette, quanto hanno preparato con i loro insegnanti per questo imperdibile appuntamento. Le esibizioni saranno precedute dal tradizionale rito di apertura, con Re Carnevale (quest’anno sarà la Regina del Carnevale, Carmelita Galiè) alla testa del piccolo manipolo di suonatori e maschere che lo accompagneranno a ritirare le chiavi della città. "Tradizione vuole – spiega il presidente dell’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’, Marco Olori – che il simbolo della reggenza di Ascoli si trasferisca dalle mani del sindaco a quelle del re dei festeggiamenti, a sancire il passaggio di consegne per il periodo carnascialesco. La sfilata che si compie uscendo dal palazzo comunale in piazza Arringo, per raggiungere il palazzo dei Capitani, è già da alcuni anni prima dello stop per il Covid, protagonista a seguito della riscoperta di questa particolare...