Oltre 200 dipendenti e 29 sportelli "Un percorso in continua crescita"

La Banca del Piceno ha ricevuto due premi di livello nazionale durante la BCC Cup, l’evento organizzato a Roma dal Gruppo Iccrea per valorizzare le Banche di credito cooperativo che hanno raggiunto rilevanti obiettivi nelle aree business. In modo particolare, la Banca del Piceno ha ricevuto il primo premio nazionale nella categoria relativa alle assicurazioni ramo vita e il terzo posto assoluto nella classifica che tiene conto di tutte le 32 BCC d’Italia inserite nel gruppo delle Grandi in base alle dimensioni (a livello nazionale, infatti, le BCC vengono suddivise in quattro categorie: Piccole, Medie, Grandi, Maxi). Una medaglia d’oro e una di bronzo che danno la misura dei risultati ottenuti a beneficio dei clienti, delle imprese e del territorio. "Questi importanti riconoscimenti – spiega una nota – evidenziano il forte impegno della Banca del Piceno volto a promuovere lo sviluppo dell’area di competenza, anche con il supporto del Gruppo Iccrea, per proporre offerte integrate e opportunità innovative a beneficio dei soci e dei clienti. I risultati sono frutto altresì dell’impegno di tutti i collaboratori della Banca che hanno contribuito a individuare soluzioni puntuali per i clienti, con l’approccio e l’attenzione relazionale che contraddistinguono il credito cooperativo sul mercato. Si tratta, dunque, dell’evidenza che testimonia il percorso evolutivo della Banca del Piceno nell’interpretazione delle esigenze dell’economia reale e nella stretta vicinanza alla comunità di riferimento, e che sottolinea inoltre il valore della sinergia che il Gruppo BCC Iccrea mette in campo tra le competenze sul territorio e le strutture centrali".

Oggi la Banca del Piceno, che ha sede legale ad Acquaviva Picena, è una vera banca di comunità in un’area che va da Civitanova Marche a Giulianova: un territorio vivo, composto da 78 Comuni che l’istituto di credito presidia con 29 sportelli, per un totale di 45.000 clienti, 5.958 soci e più di 200 dipendenti. A famiglie, piccoli e medi imprenditori, giovani, la Banca destina il 95% delle esposizioni creditizie, assumendo almeno il 50% delle esposizioni creditizie nei confronti di soci cooperatori. La Banca del Piceno è ispirata ai valori fondanti del credito cooperativo come l’interesse dei soci (mutualità), la crescita economica, sociale e civile del territorio, la ricerca dell’eccellenza attraverso il miglioramento continuo.