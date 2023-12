Oltre 22 i milioni di euro previsti per le opere dell’anno prossimo

Ammontano ad oltre 22 milioni le risorse che l’amministrazione comunale ha deciso di stanziare, nel corso del 2024, per finanziare le opere messe in cantiere nel piano triennale. Nell’anno del ‘giro di boa’, il vertice di Viale De Gasperi punta a concretizzare il lavoro fatto nei primi 24 mesi di assestamento, realizzando la visione di città definita a chiare lettere nel programma di mandato. Per la precisione, l’ente conta di accantonare 22.551.972,01 per le iniziative del 2024, su un totale di 26.541.972,01 da spalmare nel triennio. A spiccare, nel piano, sono due maxi opere che l’amministrazione conta di finanziare entro i prossimi mesi ovvero il lungomare centrale, che richiederà un investimento di 2.760.000 euro, e la piscina comunale, per la quale saranno necessari 3,1 milioni. Spese importanti, che puntano a terminare, una volta per tutte, la più famosa passeggiata della riviera e un complesso sportivo per anni lasciato a sé stesso. Da un lato, quindi, bisognerà conformare il tratto centrale del lungomare alle porzioni nord e sud, dall’altro occorrerà intervenire sulla struttura per renderla idonea alle indicazioni del Coni, così da incamerare le risorse del Pnrr necessarie a riqualificare la piscina scoperta. Poi ci sono 1,2 milioni per rifare piazza Montebello, anzi, per riqualificarne tutto l’asse viario. In sostanza, oltre a ripavimentare la superficie, si dovrà intervenire su via Palermo, per armonizzare il passaggio dal centro alla stazione, e chiudere al traffico via Montebello, congiungendola all’isola pedonale di via Moretti. Sempre nel 2024 si conta di finanziare il rifacimento dei sottoservizi di Marina di Sotto (690mila euro) e la messa a norma del terreno di gioco al campo ‘Europa’ (630mila), mentre il nuovo infopoint nei pressi della Torre sul Porto in Sentina assorbirà 250mila euro dalle casse comunali: stessa somma è prevista per il l’ex casa parcheggio di via Saffi per realizzare percorsi di autonomia dedicati alle persone disabili. In questa struttura verrà situata anche una stazione di posta per indigenti, e per questo progetto serviranno altri 467mila euro. La conversione dell’ex casa parcheggio sarà possibile grazie al Pnrr, ma le risorse intercettate dal comune non finiscono qui: dalla regione infatti arriveranno 6.525.000 per il posizionamento di una scogliera soffolta al largo della Sentina, e sempre Palazzo Raffaello ha messo a disposizione 520mila euro per il restauro delle balaustre di viale Buozzi. Ammonta a 993mila euro, invece, il contributo di Autostrade per l’Italia per mettere nuovi asfalti sui 7 chilometri di Statale 16 che attraversano San Benedetto. Resta da citare, per il 2024, il primo finanziamento per la riqualificazione di Villa Rambelli (1,9 di 3,5 milioni) e per il restyling dell’ex sede comunale (2,6 di 4,7 milioni).

Giuseppe Di Marco