Oltre 22 milioni per le imprese manifatturiere

Sono in arrivo importanti risorse finanziarie, oltre 22 milioni di euro, per supportare gli investimenti delle imprese manifatturiere già localizzate o che intendono localizzarsi nei comuni di competenza del ’Piceno Consind’. Una somma importante che si traduce anche in opportunità per il territorio altrettanto importanti. Per questo Confindustria Ascoli organizza un webinar (mercoledì 11 gennaio, ore 15), con il coinvolgimento dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e di Invitalia. In attesa di conoscere gli esiti delle istruttorie di Invitalia e di Unioncamere relativamente alle richieste di contribuzione a valere sul Pnrr Sisma, il 24 gennaio l’Agenzia per la Coesione Territoriale aprirà lo Sportello per l’assegnazione dei fondi stanziati nella Legge di Bilancio 2021 e finalizzati a contrastare i fenomeni di deindustrializzazione ed impoverimento del tessuto produttivo nei perimetri del Consorzio Industriale del Lazio e del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Ascoli. I contributi a fondo perduto possono arrivare fino al 100% delle spese ammissibili e devono essere sostenute dal 30 novembre 2021 al 31 dicembre 2023. Saranno agevolabili l’acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature e altri beni, anche immateriali.

"Il bando si posiziona temporalmente tra la batteria di misure agevolative del Fondo Complementare Sisma, esauritasi nel mese di novembre, e la nuova programmazione dei fondi strutturali europei della Regione Marche che partirà tra qualche mese" spiega Simone Ferraioli, presidente di Confindustria Ascoli. L’intervento dell’Agenzia per la Coesione Territoriale rappresenta un’importante opportunità per contribuire alla realizzazione dei programmi di sviluppo del sistema produttivo locale, oggi pesantemente colpito da un incremento senza precedenti del costo delle materie prime e da un drastica riduzione dei margini operativi. "Una boccata di ossigeno tuttavia largamente limitata dal vincolo del plafond ’de minimis’ che, soprattutto nell’area del cratere sismico, è oramai saturo per moltissime aziende. Per questo stiamo lavorando con il team di finanza agevolata di Confindustria Ascoli e Confindustria Servizi per informare ed accompagnare gli imprenditori nella predisposizione delle domande di finanziamento con un nostro sportello ad hoc e per stimolare la riflessione a livello nazionale sul necessario ed urgente innalzamento della soglia nel cratere, già a partire dal 2024".