Oltre 2.500 presenze per il presepe vivente. Bel successo nonostante la pioggia

Una leggera pioggia caduta sul finire della terza rappresentazione, di sabato 6, giorno dell’Epifania, ha disturbato il Presepe Vivente di Grottammare, ma è stato, comunque, un bel successo e quindi un premio all’impegno dell’omonima associazione e del presidente Fabrizio Rosati. I visitatori sono stati oltre 6 mila, sommando le tre rappresentazioni. L’afflusso maggiore si è registrato nel pomeriggio del primo gennaio quando sono arrivati diversi pullman di turisti che erano in vista al Piceno e alle Marche. In quell’occasione sono state toccate, orientativamente, oltre 2.500 presenze. Sabato sono arrivati anche diversi mini bus che trasportavano persone con disabilità, provenienti dai comuni dell’hinterland. "L’organizzazione è ormai una barca che va da sola – ha affermato il presidente Fabrizio Rosati – Il problema più grande resta invece la difficoltà a trovare collaboratori per montare e smontare le scene e anche figuranti disponibili per tre rappresentazioni".