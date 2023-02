"Oltre 8 milioni per strade sicure" Loggi: il piano per tutta la provincia

Rendere le strade provinciali più resilienti ai cambiamenti climatici estremi. La Provincia di Ascoli ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, l’ok per sviluppare un pacchetto di interventi per un importo complessivo di oltre 8,5milioni di euro. "Questo è un risultato importante ottenuto grazie al lavoro minuzioso del servizio viabilità della Provincia che ha predisposto un piano di investimenti puntuali – commenta il presidente Sergio Loggi –. Da oggi al 2029 potrà essere favorito il miglioramento della sicurezza delle arterie di competenza puntando al potenziamento della salvaguardia della pubblica incolumità, la riduzione dell’inquinamento ambientale e del rischio idrogeologico. Allo stesso tempo però saranno sviluppate nuove strategie per la resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale". In riferimento all’anno 2022 erano stati previsti interventi in varie strade provinciali dei comuni di Monteprandone e Spinetoli per oltre 500mila euro. Per quanto riguarda, invece, il 2023 sono stati programmati interventi per circa 550mila euro su varie strade provinciali dei comuni di Ripatransone, Cupra Marittima e San Benedetto. A seguire nel 2024 il pacchetto di interventi vedrà 800mila euro da destinare a varie strade dei comuni di Castorano, Acquaviva Picena e Monsampolo del Tronto. Negli anni successivi si susseguiranno ulteriori interventi sulle altre strade provinciali nei territori di altri comuni. Alla fine di tutto con tali azioni si arriverà a coprire l’intero sistema della mobilità provinciale.

"Entrando nel dettaglio del piano sono 8 gli interventi previsti – spiega il capogruppo consiliare Daniele Tonelli – che si svilupperanno progressivamente sull’intero territorio provinciale, dalla costa alla montagna, nel periodo 2022-2029 con priorità alle tratte stradali classificate in base al numero di veicoli circolanti, incidentalità e vulnerabilità per fenomeni di dissesto idrogeologico". Saranno adottate le cosiddette misure grey. Qui parliamo di attività di manutenzione, gestione dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali, sostituzione della copertura stradale con asfalti idonei e allo stesso tempo resistenti alle alte temperature, nonché interventi di stabilizzazione della superficie stradale. Previste anche misure per la verifica e adeguamento dei franchi liberi dei ponti e stradali su fiumi a mutato regime idraulico.

Infine la Provincia con apposita ordinanza ha disposto, dalle 8 di oggi alle 18 di domani, la chiusura parziale del ponte sull’Ancaranese nella corsia di marcia che procede dal comune di Ancarano verso quello di Ascoli per consentire il monitoraggio altimetrico sul tratto interessato.

mas.mar.