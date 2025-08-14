Oltre ai normali pazienti anche i turisti. Laboratorio analisi, arrivano i rinforzi

Afflusso eccezionale di utenti ieri mattina al laboratorio analisi dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto dovuto all’aumento dei turisti in città e alla chiusura per ferie di alcuni laboratori privati locali. La situazione ha generato code e tempi di attesa più lunghi del consueto, spingendo la direzione dell’Ast di Ascoli ad adottare un intervento immediato. Il direttore generale Antonello Maraldo (foto), presente personalmente in struttura, ha constatato il sovraffollamento e, in accordo con la direzione sanitaria e l’unità operativa, ha disposto da domani, giovedì 14 agosto, il potenziamento temporaneo dell’organico con l’aggiunta di un’infermiera. Questa misura permetterà l’apertura della quarta postazione prelievi fino al 20 agosto, per garantire un flusso più rapido e ridurre i disagi per cittadini e turisti. Maraldo ha ringraziato la coordinatrice, rientrata dalle ferie per garantire il servizio, e il personale in servizio per lo spirito di abnegazione. Contestualmente, è stata effettuata una verifica anche al laboratorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, dove la situazione è risultata meno critica. Il dg ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere una corretta relazione tra strutture pubbliche e private, nel rispetto dei contratti in essere, e ha assicurato che il monitoraggio continuerà per tutto agosto. Sono previsti anche interventi strutturali al laboratorio di San Benedetto per migliorare in futuro la gestione degli accessi.

E proprio in queste ore l’Usb dell’Ast di Ascoli, insieme ai delegati Rsu Mauro Giuliani, Leonardo Pezzuoli, Amelia Falleroni e Serena Mignini, aveva denunciato una situazione "ormai insostenibile" per il personale sanitario. Secondo l’organizzazione, la cronica carenza di infermieri, operatori socio-sanitari e altre figure professionali, unita all’assenza di un piano strutturato e tempestivo di assunzioni, sta portando reparti e servizi "al collasso". Usb segnala che tra maggio e agosto 2025 l’Ast ascolana ha perso numerose unità di personale e che, a partire dal primo settembre, mancheranno ulteriori 15 infermieri e 7 Oss, proprio nel periodo di massima pressione dovuta alle ferie estive. "Il turnover viene coperto solo in parte – accusano i sindacalisti – e i pensionamenti non sono sostituiti integralmente, lasciando reparti in perenne affanno e mettendo a rischio la qualità dell’assistenza". Il sindacato contesta anche l’uso "sistematico e distorto" delle prestazioni aggiuntive, passate da misura emergenziale a prassi ordinaria. "Turni di 12 ore, riposi saltati e violazioni contrattuali sono diventati la normalità", affermano, citando rilevazioni interne sullo stress lavoro-correlato che segnalerebbero un alto rischio di burnout.

P. Erc.