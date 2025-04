Oltre dieci mercatini nei prossimi tre mesi

Programmati a Grottammare oltre dieci mercatini ‘straordinari’ da tenersi nell’arco dei prossimi tre mesi nelle principali piazze e viali della città. Quelli del 24 e del 25 maggio, probabilmente saranno affidati alla ditta Brandozzi Antonio, di Ascoli, che ne ha fatto richiesta al comune, denominato ‘Grottammare Vintage Market’ che si svolgerà sul vialetto pedonale, lato est del lungomare della Repubblica, dalle ore 9 alle ore 20. Prevista la partecipazione di circa 50 operatori ambulanti che occuperanno in totale 600 mq di superficie. Vi è poi la proposta dell’amministrazione comunale ad organizzare delle manifestazioni commerciali straordinarie nei giorni 21 e 22 giugno sempre sul vialetto della Repubblica dalle ore 9 alle 23, poi nei giorni 11, 12 e 13 luglio, in occasione della festa del Patrono, stesso vialetto ed ancora dalle 9 alle 23, infine nelle date: 3, 19, 17 e 24 luglio da tenersi sulla balconata a nord della foce del Tesino, dalle ore 15 alle 23. Per queste iniziative il Comune cerca un operatore specializzato, iscritto alla Camera di Commercio per l’organizzazione. Importo base gara 5 mila euro.